На Кубани завели уголовное дело из-за гибели младенца под присмотром няни

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ) по факту гибели новорожденной девочки под присмотром няни. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на адвоката матери погибшей.

«Сейчас уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Но мы настаиваем, чтобы его переквалифицировали на "Оказание услуг, не отвечающих качеству". Женщина продолжает принимать детей для присмотра и зарабатывает на этом деньги»,— отметила адвокат Евгения Лещенко.

Женщина проживала с семьей в станице Северской. Со своим супругом они начали в доме ремонт, и чтобы новорожденный ребенок не дышал строительной пылью, его отдали на несколько часов няне.

Как сообщила изданию мать погибшей, она по совету знакомых воспользовалась услугами женщины, проживающей на соседней улице. Позже выяснилось, что у няни не было документов на осуществление такой деятельности.

В один из дней няня позвонила женщине и сообщила, что вызвала скорую, поскольку ее дочь не дышит. Пока женщина ехала к дому, врачи констатировали смерть младенца. Судмедэксперты заключили, что ребенок скончался от асфиксии — девочка захлебнулась собственной рвотой.

Татьяна Ручкина

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