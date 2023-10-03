На Кубани с владельца нефтекомпании-банкрота хотят взыскать 4,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «РМНТК-Термические системы» из Северского района Кубани обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о привлечении к субсидиарной отвественности бенефициара компании Артура Демьянченко на сумму 4,6 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего пока не назначено.

В отношении ООО «РМНТК-Термические системы» конкурсное производство открыто в 2020 году. Инициатором банкротства компании вытупило в июле 2019 года ООО «Спецтехсервис» из Татарстана из-за долга 19,2 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РМНТК-Термические системы» было зарегистрировано в мае 2009 года в пгт Черноморский Северского района. Основным видом деятельности является предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Владельцем компании указан Артур Демьянченко. Выручка компании за 2021 год составила 5,9 млн руб., убыток — 159,8 млн руб.

В сентябре 2021 года имущество «РМНТК-Термические системы» оценили в 323 млн руб. В июле 2023 года компания «Хамдан» из Элисты выкупила на торгах оборудование ООО «РМНТК-Термические системы» за 120 млн руб. В состав двух лотов входили две прицепные буровые установки, прицепные шасси и мачты осветительной системы, комплект телескопических цилиндров вышки, эвакуационный мост и другое оборудование.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», ООО «РМНТК-Термические системы» оказывало услуги по добыче нефти тепловыми методами и занималось бурением нефтяных и газовых скважин. Кроме того, оно построило пять котельных в Республике Татарстан. В состав компании входит завод по изготовлению нефтегазового оборудования. Предприятие оказывало свои услуги в Новом Уренгое, Нижневартовске, Самаре, Якутске и т. д.

Тат Гаспарян

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