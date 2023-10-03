На Кубани выделят 5 млрд рублей на закупку электробусов и автобусов

В Краснодарском крае на закупку электробусов и автобусов из федерального и краевого бюджетов направят более 5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Из общей суммы 2,1 млрд планируют направить на развитие общественного транспорта в регионе. Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что такая мера позволит повысить комфорт и безопасность перевозок и справиться с возросшей нагрузкой на дорожные сети.

Новую меру внесли в план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Краснодарского края. Сейчас в документ включено около 70 мероприятий, которые планируется реализовать в 2023–2026 годах. За счет разработанных мер власти намерены смягчить последствия санкций и увеличить поддержку отраслей экономики и жителей региона. Общий объем финансирования составляет 11,8 млрд руб.

Вениамин Кондратьев также отметил, что в 2023 году Фонд развития бизнеса Кубани докапитализируют на 300 млн руб. За девять месяцев он выдал поручительства более чем на 3,8 млрд руб., а сумма привлеченных кредитов превысила 8 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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