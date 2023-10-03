В Севастополе обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки, выбило окна

В Севастополе средствами ПВО сбили беспилотник. Его обломки упали на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. В нескольких квартирах выбило стекла, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. Специалисты спасательной службы Севастополя выехали на место. Они примут решение о перемещении взрывоопасных предметов.

«Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности»,— подчеркнул господин Развожаев.

3 октября около 20:30 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Морской и наземный транспорт прекратил движение. В это время над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

Татьяна Ручкина

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