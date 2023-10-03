Застройщик перинатального центра в Сочи проиграл иск о взыскании 888 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые отказали строительной компании «Кубань» во взыскании 888,5 млн руб. убытков с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Убытки ООО «Строительная компания "Кубань"» связаны с исполнением двух госконтрактов по строительству перинатального центра в Сочи. Контракты были заключены в 2014 и 2016 годах, подрядчик обязался выполнить строительные, монтажные и другие работы, обеспечивающие ввод и эксплуатацию медцентра. Цена контрактов составила 2,2 млрд руб.

СК «Кубань» являлась застройщиком перинатального центра в Сочи. Заказчик — ГКУ «Главного управления строительства Краснодарского края». Сдать объект планировалось в 2016 году. В 2017-м контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила нарушения при строительстве центра и направила результаты проверки в правоохранительные органы. В том же году этот контракт с СК был расторгнут, а стройкомпания начала процедуру банкротства. Ставшее долгостроем медучреждение открыли в декабре 2018 года. Объект сдал новый подрядчик — НАО «Оргтехстрой», общая сумма финансирования проекта составила 3,7 млрд руб.

По контракту были оплачены работы на 1,8 млрд руб. Управление пыталось в 2017 году расторгнуть договор в одностороннем порядке, однако строительная компания обжаловала это решение. Суд установил, что сроки выполнения работ затянулись по причине того, что учреждение неоднократно вносило изменения в проект, а это влекло за собой проведение экспертизы и приостановку работ, в чем не было вины подрядчика. Спустя время сама СК «Кубань» решила разорвать договор, обосновав это тем, что долгое время не получала техническую документацию, что препятствовало продолжению строительного процесса, в результате подрядчик часто просто простаивал, приостанавливая проведение и смежных работ.

В СК «Кубань» оценивают свои убытки в связи с выполнением контракта на сумму свыше 888,5 млрд руб. (расходы на зарплату сотрудникам, оплата стройматериалов, аренда техники, а также кредиты и банковские гарантии).

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Простой за свой счет».

Тат Гаспарян

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