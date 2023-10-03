Отец Дани Милохина опроверг информацию о вручении повестки блогеру в Анапе

Информация о вручении Дани Милохину повестки в Анапе не соответствует действительности. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на приемного отца блогера Дмитрия Тюленева.

«Дело в том, что это был комментарий по поводу той новости, которая была еще в сентябре после того, как Даня приезжал в Москву и уехал на пару дней. Когда приходил наряд полиции. Вот ту новость мы комментировали. Почему написали, что повестку принесли вчера? Я не знаю, может быть, кто-то что-то не так понял»,— отметил Дмитрий Тюленев.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что Даню Милохина якобы официально призвали в армию. Сообщалось, что ему вручили повестку по месту прописки в Анапе, но его приемный отец отказался принимать документ, поскольку блогер не находится в РФ.

Татьяна Ручкина

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