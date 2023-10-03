В Новороссийске открылся первый центр начальной военной подготовки «Авангард»

В Новороссийске открылся первый учебно-методический центр начальной военной подготовки допризывной молодежи «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Центр расположен на территории школы №29. Основная задача организации — военно-патриотическое воспитание и подготовка молодых людей допризывного возраста к службе в армии.

«Образовательной программой предусмотрено проведение учебных занятий в течение 7 дней в объеме не менее 35 часов. Ребята будут обучаться правилам безопасного владения оружием, научатся разбираться в видах и образцах вооружения и оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим»,— говорится в сообщении.

Группы для занятий будут формироваться из учеников 10-х классов. Курсы будут включать до 30 человек. Глава города Андрей Кравченко заявил, что в скором времени для центра могут оборудовать учебный тир.

Анастасия Донскова

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