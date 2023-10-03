Минобороны РФ: у побережья Крыма сбита украинская противокорабельная ракета

Над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытку террористической атаки пресекли 3 октября около 20:30 мск. Ракету сбили дежурные средства ПВО.

В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный транспорт в городе прекратил движение.

Татьяна Ручкина

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