Минобороны РФ: у побережья Крыма сбита украинская противокорабельная ракета
Над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Попытку террористической атаки пресекли 3 октября около 20:30 мск. Ракету сбили дежурные средства ПВО.
В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Морской и наземный транспорт в городе прекратил движение.
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