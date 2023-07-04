Путин заявил, что против России ведется гибридная война

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что против РФ ведется гибридная война. По его словам, в отношении России введены «беспрецедентные нелегитимные санкции».

«Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект создания из Украины "Анти-России". Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это — чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется, по сути, гибридная война»,— отметил глава государства, выступая на саммите по видеосвязи.

По его словам, Россия уверенно противостоит «давлению недружественных стран» и будет делать это и в дальнейшем. Владимир Путин полагает, что план Запада по тотальной изоляции России не осуществился, РФ по-прежнему осуществляет активное взаимодействие и сотрудничество со своими партнерами (в том числе по ШОС).

Также господин Путин сообщил, что ШОС привержена формированию «по-настоящему справедливого миропорядка», который основан на международном праве и принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. По его словам, в последние годы Шанхайская организация сотрудничества активно развивается и становится все более авторитетной международной структурой.

Александр Кислов