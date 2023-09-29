ФАС решила обязать банки согласовывать все сделки по покупке конкурентов

Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявила, что служба работает над законопроектом, позволяющим ей усилить контроль за сделками по покупке крупными банками своих конкурентов. Согласно пресс-релизу на сайте службы, документ обяжет банки согласовывать покупки своих конкурентов независимо от величины активов покупаемой компании. Разработкой документа также будут заниматься Минфин и Банк России.

По действующему законодательству крупные финансовые организации обязаны согласовывать с ФАС сделки по покупке своих конкурентов, если активы покупаемой организации превышают 29 млрд руб. ФАС считает, что нововведения помогут «выявить и исключить неоправданные конкурентные преимущества одних участников финансового рынка перед другими».

В июне Центробанк предложил банкам объединяться друг с другом или вокруг крупных игроков по механизму «зонтиков» и «альянсов». По данным «Ведомостей», это предложение не было поддержано подавляющим большинством банкиров — даже небольшие банки намерены сохранить суверенитет.

Полина Мотызлевская