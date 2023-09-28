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Коммерсантъ FM
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Столтенберг встретился с Зеленским в Киеве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заявил, что украинские силы «постепенно получают позиции» в рамках контрнаступления, передает Reuters.

Господин Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что «вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом» НАТО. «Мы делаем все, чтобы приблизить это время»,— добавил он (цитата по AFP).

По словам украинского президента, генсек НАТО согласился помочь Украине в получении большего числа систем противовоздушной обороны (ПВО). Господин Зеленский опасается ударов по объектам энергосистемы.

Господин Столтенберг на пресс-конференции сообщил, что в НАТО заключены рамочные контракты на поставку Украине боеприпасов на сумму €2,4 млрд, включая твердые заказы на €1 млрд.

Сегодня, 28 сентября, в Киеве с необъявленными визитами находились министры обороны Франции Себастьян Лекорню и Великобритании Грант Шаппс. Они обсуждали сотрудничество в военной сфере.

Контрнаступление вооруженных сил Украины началось в июне. В сентябре в Белом доме заявляли, что Киеву удалось достичь прогресса, однако президент РФ Владимир Путин назвал контрнаступление Украины «провалом».

О ситуации после ввода войск РФ на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев

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