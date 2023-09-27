Сергей Калинов попросил СК проверить выявление объектов культурного наследия

В Следственном комитете зарегистрировали заявление руководителя АНО «Наш Нижний Новгород» Сергея Калинова для проведения проверки. Он обратился к председателю СК с просьбой проверить, каким образом в центре Нижнего Новгорода целый ряд старых домов признавались объектами культурного наследия (ОКН). По мнению заявителя, в историческом центре города у собственников изымают дома под надуманными предлогами для того, чтобы передать другим собственникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На мой взгляд, местная власть не хочет, либо не желает обращать внимание на нарушения, которые допускаются при массовых постановках так называемых ОКН на охрану. Обращение в СК, и лично к Александру Бастрыкину – это вынужденная мера, мирно решить эти вопросы зачастую уже не получается», – сообщил Сергей Калинов.

Иван Сергеев