Дело мужчины, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z, отправлено на новое рассмотрение

В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело Александра Неустроева, оскорбившего сына участника специальной военной операции за шапку с буквой Z. Летом Ленинский районный суд прекратил дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ), поскольку обвиняемый «раскаялся» в содеянном, однако Седьмой кассационный суд в Челябинской области это решение отменил. В пресс-службе суда «Ъ» уточнили, что дело рассмотрит новый состав суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Екатеринбурга Александр Неустроев, оскорбивший мальчика в шапке с символом спецоперации — буквой Z

Фото: ГУ МВД по Свердловской области Житель Екатеринбурга Александр Неустроев, оскорбивший мальчика в шапке с символом спецоперации — буквой Z

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Скандальный инцидент с шапкой с буквой Z произошел днем 21 апреля около подъезда дома №35 на Волгоградской улице в Екатеринбурге. По данным следствия, 56-летний Александр Неустроев грубо, используя нецензурные выражения, оскорблял мальчика за то, что тот носил шапку с символом Z. Кроме того, мужчина пытался схватить ребенка, а также угрожал ему тем, что «поместит головной убор в задний проход», однако школьник смог убежать. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, и вскоре екатеринбуржца задержали полиция и бойцы ОМОНа Росгвардии/

В августе стало известно, что дело Александра Неустроева было прекращено, что спровоцировало новый скандал. На решение Ленинского райсуда отреагировали депутаты Госдумы и Генпрокуратура РФ, которая сообщила, что ходатайство следователя и судебное решение были признаны «незаконными и необоснованными». Также в ведомстве указывали, что мужчина вину признал «формально», не давая никаких пояснений по поводу своих действий ни на допросе, ни во время суда.

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что направит обращение в Верховный суд и администрацию президента с просьбой не допустить повышения судьи из Екатеринбурга Ирины Цыбульской. Депутат отмечал, что именно она приняла решение по делу Александра Неустроева. Господин Хинштейн также выразил недовольство работой Ленинского райсуда, в частности председателя суда Ольги Савиновой, из-за информации о травле матери мальчика-потерпевшего, работавшей в суде.

Подробнее — в материале «На Z и суда нет».

Илья Смирнов, Екатеринбург