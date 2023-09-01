Депутат Хинштейн раскритиковал суд в Екатеринбурге за травлю мамы мальчика в шапке с буквой Z

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем telegram-канале выразил недовольство работой Ленинского районного суда Екатеринбурга, в частности, председателя суда Ольги Савиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сначала в этом суде был освобожден от наказания подонок, напавший на 5-классника из-за шапки с буквой "Z". А теперь — в Ленинском райсуде затравили маму пострадавшего мальчика, которая здесь же работала на технической должности: причем, как утверждается, инициатива якобы исходила именно от председателя суда Савиновой в отместку за ее гражданскую позицию. В итоге — женщина (жена участника СВО) была вынуждена уволиться»,— написал господин Хинштейн. По его мнению, Ленинский райсуд своими решениями поддерживает украинскую систему правосудия.

Депутат Госдумы отметил, что судья Ирина Цыбульская, вынесшая неправомерное решение об освобождении мужчины, напавшего на 5-классника из-за шапки с буквой «Z», была выдвинута на повышение. Она стала заместителем председателя Ленинского райсуда. Ранее Александр Хинштейн высказывался против ее повышения. В своем telegram-канале он писал, что направит обращение в Верховный суд и администрацию президента (АП) с просьбой не допустить повышения судьи.

Напомним, ранее маме мальчика пришлось уволиться из Ленинского районного суда из-за нападок. Там она работала помощником по кадровым вопросам. Затем женщина получила и приняла предложение о работе помощником судьи в Свердловском областном суде.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в апреле. Житель Екатеринбурга 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме на улице обругал 11-летнего мальчика из-за шапки с буквой «Z», после чего в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство). Ленинский районный суд прекратил дело, назначив мужчине судебный штраф 7 тыс. руб. Однако это решение вызвало новый общественный резонанс. Генпрокуратура потребовала пересмотреть уголовное дело.

Ева Коршунова

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