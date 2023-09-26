Главные новости за 26 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Одного из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае в мае 2023 года подозревают в совершении аналогичного преступления в 2013 году.

Минобороны РФ отрицает гибель командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Ведомство показало кадры заседания коллегии, на которой он присутствовал.

В Сочи на несколько часов задержали самолет авиакомпании Nordwind, летевший в Москву. Пассажиров не выпустили из душного салона, у многих из них ухудшилось самочувствие. В аэропорту курорта рассказали, что вылет был задержан по технической причине.

Семьи, проживающие в Прикубанском округе Краснодара, просят вернуть школьные автобусы. К утру 26 сентября петицию подписали 735 человек.

В муниципальном центре управления Краснодара ответили на просьбы жителей вернуть школьные автобусы. В ведомстве заявили, что в соответствии с федеральным законодательством подвоз детей в городской черте не предусмотрен.

Суд в Сочи приговорил к двум годам исправительных работ супругу блогера-сыроеда, ребенок которой умер от истощения.

В Новороссийске задержали мужчину, устроившего беспорядки и прыгавшего на автомобили.

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом Вячеслава Цеповяза, требования кредиторов к которому достигают 2,19 млрд руб.

Предприниматель из Сочи Артур Согомонян намерен лишить украинскую косметическую компанию «Биофарма» права на товарный знак Golecha. Под этим брендом выпускают хну для росписи тела.

Краснодарское водохранилище обмелело почти на 94%. Сейчас объем воды в нем составляет 175 млн кубометров — это всего 6,2% от его полной емкости.

Пожилую жительницу Анапы приговорили к двум годам лишения свободы условно за попытку поджога отделения Сбера.

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