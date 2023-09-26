Краснодарское водохранилище обмелело почти на 94%

По данным на 8:00 по мск, в Краснодарском водохранилище объем воды составляет 175 млн кубометров. Это всего 6,2% от полной емкости водоема, сообщает Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @typodar Фото: @typodar

«Полная емкость чаши водохранилища 2794 млн куб. м. Свободная емкость составляет 2619 млн. куб. м»,— отметили в управлении.

Приток воды в Краснодарское водохранилище составляет 73,0 м3/сек, а сброс — 79,0 м3/сек. Уровень воды в водоеме на семь метров ниже нормы: 25,70 м при нормальном подпорном уровне в 32,75 м.

Татьяна Ручкина

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