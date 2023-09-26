В Сочи на несколько часов задерживают вылет самолета в Москву с людьми на борту

Вылет из Сочи в Москву самолета авиакомпании Nordwind задержали на несколько часов. Пассажиров не выпустили из душного салона, у многих из них ухудшилось самочувствие. Южная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс N4-6512 должен был вылететь в 12:25. Однако его отправление перенесли на 16:10. По словам пассажиров, экипаж убрал трап и не позволил им выйти на улицу. Позже в салоне открыли дверь.

«Ъ-Кубань» направил запрос в пресс-службу аэропорта. Однако оперативно ответить на него не смогли.

Сочинская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Татьяна Ручкина

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