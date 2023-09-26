В аэропорту Сочи прокомментировали задержку вылета самолета в Москву

Вылет рейса N4-6512 авиакомпании Nordwind из Сочи в Москву был задержан по технической причине. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе аэропорта Сочи, пассажиры отправились в столицу в 16:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Борт авиакомпании прибыл в Сочи с часовым опозданием. После завершения посадки по просьбе авиаперевозчика аэропорт предоставил дополнительное оборудование для запуска силовой установки, а также предоставил по запросу авиакомпании климатическую установку»,— отметили в аэропорту Сочи.

Сообщается, что самолет был готов к вылету. Однако из-за возникшей ситуации несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета. Их высадили в терминал аэропорта и выгрузили багаж. С ними работают представители службы перевозок.

Самолет должен был вылететь из аэропорта Сочи в 12:25. Как сообщали пассажиры, экипаж убрал трап и не позволил им выйти на улицу. Когда людям в салоне стало плохо, в самолете открыли дверь.

Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Татьяна Ручкина

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