В Новороссийске задержали дебошира, прыгавшего на машины

В Новороссийске задержали мужчину, устроившего беспорядки и прыгавшего на автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

«Гражданин доставлен сотрудниками полиции в отдел»,— говорится в сообщении.

Информация о происшествии ранее появилась в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что мужчина громко кричал и прыгал на капоты автомобилей.

В ведомстве отметили, что сообщения о происшествиях принимаются и регистрируются дежурными в круглосуточном режиме.

Анастасия Донскова

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