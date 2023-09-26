В Новороссийске задержали дебошира, прыгавшего на машины
В Новороссийске задержали мужчину, устроившего беспорядки и прыгавшего на автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
«Гражданин доставлен сотрудниками полиции в отдел»,— говорится в сообщении.
Информация о происшествии ранее появилась в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что мужчина громко кричал и прыгал на капоты автомобилей.
В ведомстве отметили, что сообщения о происшествиях принимаются и регистрируются дежурными в круглосуточном режиме.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram