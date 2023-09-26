В Анапе пенсионерку осудили условно за попытку поджога отделения Сбера

Пожилой жительнице Анапы назначили условный срок за попытку поджога отделения Сбера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Утром 6 марта 2023 года 61-летняя женщина разлила в туалете цокольного этажа в отделении ПАО «Сбербанк» на улице Ленина легковоспламеняющуюся жидкость. Она подожгла ее и попыталась скрыться. Поджечь отделение у женщины не получилось, поскольку ее действия пресекли сотрудники банка.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Женщина полностью признала вину. Анапский городской суд, с учетом обстоятельств преступления и сведений о личности подсудимой, признал ее виновной и назначил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram