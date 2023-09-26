Минобороны опровергло данные о гибели командующего ЧФ при атаке на Севастополь

Министерство обороны РФ опубликовало кадры заседания коллегии ведомства, на одном из которых замечен командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Как пишет «Ъ», ранее Украина утверждала, что он погиб во время ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

За несколько минут до публикации кадров заседания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о якобы гибели командующего ЧФ. Он отметил, что такой информации не поступало.

«Нет, вы знаете, здесь никакой информации не было от Министерства обороны — это исключительно их прерогатива, и здесь нам нечего сказать»»,— ответил Дмитрий Песков.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе ВСУ нанесли 22 сентября. Минобороны России сообщало, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести. Информация о гибели во время удара Виктора Соколова появилась 25 сентября.

Татьяна Ручкина

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