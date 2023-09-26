В Краснодаре родители создали петицию с просьбой вернуть школьные автобусы

Семьи, проживающие в Прикубанском округе Краснодара, просят вернуть школьные автобусы. Петиция появилась на сайте Change.org. Обращение было создано 22 сентября. К утру 26 сентября ее подписали 735 человек.

В мае 2023 года стало известно, что с 1 сентября в Краснодаре отменят подвоз детей в школы. Авторы обращения утверждают, что на протяжении четырех месяцев родители писали «огромное количество писем в госструктуры в надежде сохранить безопасный маршрут для своих детей». Отмечается, что в специальных автобусах нуждается несколько тысяч школьников.

«Это не просто прихоть родителей — это острая необходимость, ведь по дороге в школу дети должны преодолеть путь от 3 до 8 км без сопровождения взрослых через оживленные трассы и стройки»,— говорится в петиции.

Ее автор отмечает, что из-за отмены автобусов дети заполняют маршрутки, которых не хватает. В петиции говорится, что школьники получают в автобусах травмы. Кроме того, они опаздывают, поскольку общественный транспорт часто проезжает мимо из-за невозможности вместить пассажиров. Также сообщается, что многие родители вынуждены сопровождать детей, из-за чего опаздывают на работу. Некоторые из них отвозят детей на личном транспорте, создавая длительные заторы.

Татьяна Ручкина

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