Обвиняемого в смерти аниматоров на Кубани подозревают еще в одном убийстве

Одного из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае в мае 2023 года подозревают в совершении аналогичного преступления в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что 31-летний обвиняемый по делу аниматоров совершил убийство своего знакомого в мае 2013 года в станице Ясенской Ейского района. После этого мужчина с двумя знакомыми перевез тело в окрестности станицы Новодеревянсковской Каневского района. Там он инсценировал несчастный случай, сбросив с высоты фрагмент ствола дерева на тело убитого. После этого он закопал его в лесополосе, предварительно засыпав цементной смесью. При проверке показаний на месте тело погибшего извлекли. Сейчас устанавливается его личность. В ближайшее время фигуранту предъявят новое обвинение.

Вечером 28 апреля 2023 года трое мужчин на участке дороги между станицами Каневской и Березанской фигуранты напали на мужчину и девушку, которые вынужденно остановились из-за повреждения колеса автомобиля. Ими оказались аниматоры - 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Преступники отобрали у них банковские карты, наличные и ценные вещи. После этого они убили мужчину и девушку, и закопали тела в разных районах края. Их автомобиль и другие ценные вещи преступники сожгли, причинив ущерб на более чем 1,5 млн руб. Позже обвиняемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

Они содержатся под стражей. По уголовному делу следователи допросили более 50 свидетелей и провели более 25 судебных экспертиз. Следователи выясняют причастность фигурантов к совершению других преступлений. Также будет дана правовая оценка действиям мужчин, способствовавшим в сокрытии обвиняемым тела погибшего в 2013 году.

Татьяна Ручкина

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