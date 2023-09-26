Сочинец намерен лишить украинскую компанию «Биофарма» права на бренд Golecha

Предприниматель из Сочи Артур Согомонян намерен лишить украинскую косметическую компанию «Биофарма» права на товарный знак Golecha. Под брендом выпускают хну для росписи тела. С соответствующим исковым заявлением бизнесмен обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП). «Ъ-Кубань» ознакомился с заявлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В иске речь идет о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации №758200 вследствие неиспользования.

Компания «Биофарма» работает на косметическом рынке Украины с 2006 года, является национальным производителем брендов натуральной косметики по уходу за волосами и телом. В ассортименте — хна для мехенди под брендом Golecha.

СИП отказал в рассмотрении иска из-за неуведомления ответчика, а также отсутствия в деле документов, подтверждающих соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора.

«Исковое заявление индивидуального предпринимателя Согомоняна Артура Михайловича оставить без движения до 20 октября 2023 года. Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд соответствующие документы в указанный срок»,— решил суд.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram