Власти Краснодара ответили на просьбы жителей вернуть школьные автобусы

В соответствии с федеральным законодательством, подвоз детей в городской черте не предусмотрен. Так ответили в МЦУ Краснодара на просьбы жителей Прикубанского округа вернуть школьный подвоз на автобусах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Вместо этого обеспечена транспортная доступность альтернативными маршрутами общественного транспорта, проработаны точки посадки и высадки детей»,— отметили в МЦУ Краснодара.

Власти подчеркнули, что для охвата всех школьников Прикубанского округа создали новые маршруты №32 и №83. Они работают по заключенным с перевозчиками брутто-контрактам. Кроме того, для удобства учеников изменили маршруты автобусов №38, №56 и троллейбуса №4. Всего в Краснодаре по брутто-контрактам работают уже шесть маршрутов.

С 1 сентября в Краснодаре отменили подвоз детей в школы. Семьи, проживающие в Прикубанском округе Краснодара, создали петицию с просьбой вернуть школьные автобусы. Ее автор отмечает, что в них нуждаются несколько тысяч детей.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram