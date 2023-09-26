В Сочи осудили мать умершего от голода младенца

В Сочи вынесли приговор в отношении матери младенца, умершего от истощения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в феврале 2023 года женщина родила ребенка без медицинской помощи. Новорожденного не зарегистрировали в органах ЗАГС. При этом сам младенец не получал необходимой помощи врачей. Отец ребенка практиковал систематические суточные голодания новорожденного и обливания холодной водой.

В марте текущего года состояние ребенка ухудшилось, после чего родители решили отвезти его в больницу, но по дороге младенец умер.

Суд пришел к выводу, что мать умершего ребенка никак не препятствовала действиям его отца, которые угрожали жизни и здоровью новорожденного.

«Также она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, жестоко обращаясь со своим сыном»,— говорится в сообщении.

В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по ст. 125 и ст.156 УК РФ (оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Женщина признала свою вину в совершенных преступлениях, но отказалась от объяснений. Суд приговорил злоумышленницу к исправительным работам на срок 2 года с удержанием 15% заработка в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу. Расследование дела, возбужденного в отношении отца умершего ребенка, продолжается.

Анастасия Донскова

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