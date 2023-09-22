Пентагон продолжит финансировать Украину даже в шатдаун правительства

Военная поддержка Украине продолжится даже в случае прекращения работы правительства США, сообщил Politico представитель Министерства обороны Крис Шервуд. США будут спонсировать Киев оружием и обучать украинских военных.

Когда правительство закрывается, вся военная деятельность, не относящаяся к критически важной, прекращается. Глава Пентагона вправе решать, какая военная деятельность не может быть прекращена из-за шатдауна.

«Операция "Атлантическая решимость" (усиление восточного фланга НАТО.— "Ъ") относится к важнейшей деятельности государства, поэтому не будет остановлена из-за прекращения правительственных ассигнований»,— сказал Крис Шервуд.

Из-за остановки работы правительства могли также прекратиться программы обучения украинских военных. По данным представителя Министерства обороны полковника Мартина О'Доннелла на 20 сентября, представители международных военных сил обучили более 84 тыс. украинцев обращению с западным оружием и тактике.

До 30 сентября Конгресс должен завершить работу над бюджетом на следующий год или по крайней мере принять временную резолюцию о финансировании правительства. Если документы не будут приняты вовремя, то работа правительства будет остановлена. В последний раз шатдаун произошел в 2018 году. Угроза остановки правительства возникла на фоне роста госдолга США до $33 трлн.

Подробнее о том, как споры в Конгрессе США могут парализовать работу,— в материале «Остановка по требованию».

Александра Горошилова