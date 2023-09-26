Газпромбанк заключил мировое соглашение по иску к ЧМК и «Мечелу»

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по иску Газпромбанка о взыскании 11,9 млрд руб. с ПАО «Мечел» и входящего в него Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Об этом сообщают в банке.

Иск был связан с неисполнением «Мечелом» условий кредитного договора, заключенного в 2010 году с французским банком BNP Paribas. Заемные средства были в 2010–2013 годах направили на строительство универсального рельсобалочного стана на ЧМК. Газпромбанк оказывал финансирование французскому банку, а тот предоставлял кредитные средства ЧМК.

При этом обязательства по погашению займа «Мечел» не исполнил.

Условия мирового соглашения предусматривают реструктуризацию кредита: выплату долга в течение двух лет, конвертацию его в рубли и прощение части задолженности.

«Мы всегда настроены на открытый и конструктивный диалог с партнерами. Рады, что результатом совместной кропотливой и трудоемкой работы стало достижение взаимных договоренностей, позволяющих компании "Мечел" продолжать бесперебойную деятельность, оставаться стабильным поставщиком и надежным работодателем»,— отмечает заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте