ГЧП теряет темп

За январь—август на рынке государственно-частного партнерства (ГЧП) запущено 84 проекта на сумму в 450 млрд руб.— как следует из обзора Национального центра ГЧП, по количеству это в два с лишним раза меньше, чем за тот же период 2022 года, но по объему инвестиций — примерно в полтора раза больше. При сохранении «относительно стабильной экономической ситуации» в центре ГЧП ждут, что по итогам года рынок может выйти на уровень около 200 коммерческих закрытий на 750 млрд руб. (заметно хуже прошлогоднего, который, впрочем, стал лучшим за последние несколько лет,— 300 проектов на 848,7 млрд руб.). Участие же частных инвесторов расширится до 575 млрд руб. против 524,4 млрд руб. в 2022-м, что увеличит их долю в общем объеме вложений до 76% (с 62%).

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Как поясняет гендиректор центра Павел Селезнев, во многом созданный за последние два года «задел для роста рынка ГЧП, связанный с принятием комплекса мер поддержки и совершенствованием законодательства, уже реализован» — без дополнительных стимулов значительного прорыва до конца года ожидать не стоит. «Даже по объемам законтрактованных инвестиций, которые хоть пока и опережают показатели 2022 года, потенциал этого года, скорее всего, уже исчерпан»,— говорит он, не исключая, впрочем, что часть проектов может быть отложена на конец года в ожидании вступления в силу закона о донастройке ГЧП (см. “Ъ” от 21 июня), но оценить их количество невозможно. По мнению господина Селезнева, существенный потенциал для роста остается в отраслях, которые ранее не получали «должной господдержки»: городская экономика, промышленность и цифровая инфраструктура.

Пик коммерческих закрытий проектов ГЧП пришелся на март — тогда заключено 21 соглашение почти на 109 млрд руб. В последующие же месяцы в среднем заключалось около восьми соглашений. С точки зрения заявленных вложений пик пришелся на июнь, когда были запущены наиболее капиталоемкие проекты — на десять инициатив пришлось почти 138 млрд руб. Наиболее многочисленными остаются проекты в сфере ЖКХ и городской среды (заключено более 2,7 тыс. соглашений на 1,1 трлн руб.), а наиболее капиталоемкими — транспортные (105 соглашений на 2,5 трлн руб.). С точки зрения объемов частных инвестиций на рубль бюджетных лидируют промышленная сфера — 338 руб., а также цифровая инфраструктура и связь — 51 руб.

Евгения Крючкова