Глава МИД Финляндии: санкции влияют на простых россиян, но у нас нет выбора

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции западных стран влияют на простых россиян, но «за ведение войны приходится платить». Как считает министр, если бы Запад перестал помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было», но «наверняка была бы очень сильная Россия», что, по ее мнению, вряд ли выгодно соседним странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элина Валтонен

Фото: Janis Laizans, Reuters Элина Валтонен

Фото: Janis Laizans, Reuters

«Да, санкции вредят простым людям. А в такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, возможно, несправедливо, потому что это не нормальная демократия. Люди действительно не могут выбирать. Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ осознают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны приходится платить. И очень важно, чтобы мы это показали»,— сказала госпожа Валтонен в интервью The Washington Post.

Госпожа Валтонен попросила не считать, что оказываемая Украине помощь является благотворительностью. «Что будет, если мы оставим Украину или перестанем ей помогать? Возможно, не было бы Украины, но точно была бы очень сильная Россия. И я не думаю, что от этого кто-то выиграет, особенно соседние страны»,— предположила она.

По ее словам, Западу бы хотелось, чтобы «Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией», но она не верит в такие перемены. «Мы должны готовиться к худшему. А худшее — это то, что Россия останется такой, какая она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже»,— сказала Элина Валтонен.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Парламент Швеции одобрил вхождение страны в состав альянса 22 марта, парламент Финляндии принял аналогичное решение 1 марта. Финляндию приняли в НАТО в апреле. Заявки Швеции пока не одобрили только Венгрия и Турция.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер