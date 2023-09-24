В Краснодаре в массовом ДТП погиб 29-летний пешеход

В воскресенье, 24 сентября, 29-летний мужчина погиб в результате массового ДТП в Краснодаре. Авария произошла на пересечении улиц Российская и Солнечная, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительной информации, водитель «Газели» проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Renault и Skoda.

«От удара "Газель" вылетела на тротуар. Мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался в медучреждении»,— говорится в сообщении.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники госавтоинспекции.

Тат Гаспарян

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