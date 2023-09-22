Главные новости за 22 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Ракетный удар в Севастополе

Украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал возле театра им. Луначарского.

В результате атаки погиб один военнослужащий. Историческое здание штаба ЧФ РФ оказалось сильно повреждено.

Власти Севастополя попросили горожан, которые живут и работают рядом с театром Луначарского, плотно закрыть окна, не подходить к ним и не выходить из домов. Такие меры были необходимы из-за уборки осколков снаряда.

Губернатор города заявил, что информация об ударах по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не соответствует действительности.

Позже советник главы Крыма заявил, что еще одну ракету сбили в районе Бахчисарая.

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