В Краснодаре изменили проект реконструкции кинотеатра «Аврора»

В Краснодаре внесли изменения в проект реконструкции кинотеатра «Аврора». В нем убрали подземную часть, где планировалось разместить развлекательные заведения и галерею. Об этом в интервью «КП-Кубань» сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Само здание кинотеатра планируется восстановить в прежнем виде, в каком оно было до начала реконструкции»,— отметил глава города.

Сейчас инвестор занимается противоаварийными и подготовительными работами, приступает к проектированию. Мэр Краснодара уверен, что кинотеатр получит вторую жизнь.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram