Работу МТС на Кубани восстановили после массового сбоя

Работу мобильной связи МТС в Краснодарском крае полностью восстановили после массового сбоя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Последствия аварии, которая привела к проблемам в работе связи, к настоящему времени полностью устранены.

«Работа мобильной связи МТС на территории Краснодарского края осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Ранее стало известно о массовом сбое работы сети в Краснодарском крае и еще нескольких регионов РФ. По данным ресурса «сбой.рф», от жителей Кубани поступило максимальное число жалоб на связь (35%). Как отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный, перебои были вызваны высокими нагрузками на сеть.

Анастасия Донскова

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