В Севастополе опровергли информацию об ударах по энергобъектам

Информация об ударах по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Поэтому повторяю: отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию, играют на вашем волнении и зарабатывают новых подписчиков. Доверяйте информации только из официальных источников»,— написал господин Развожаев.

Днем 22 сентября ВСУ атаковали пятью крылатыми ракетами штаб Черноморского флота в Севастополе. Осколок одной из них упал в центре города у театра Луначарского. Минобороны сообщило об одном пропавшем без вести военнослужащем. Жителей Севастополя попросили не выходить из дома и плотно закрыть окна на время транспортировки осколка на полигон. Позже жителей домов на проспекте Нахимова попросили на время проведения операции по уборке части сбитой ракеты укрыться в кинотеатре «Победа».

Татьяна Ручкина

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