В оперштабе Кубани назвали фейком письмо о высоких потерях в войсках ЮВО

Письмо о высоких потерях личного состава, распространяемое якобы командующим войсками Южного военного округа, является фейком. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Отмечается, что документ составлен с грубыми нарушениями установленной формы. Также сообщается, что у начальника штаба Южного военного округа другая подпись.

«Информация о высоких потерях ВС РФ является намеренным фейком, попыткой выдумать очередную виртуальную победу на фоне того, какое сокрушительное поражение терпят вооруженные формирования ВСУ при попытках штурмовать позиции Российской армии»,— сообщили в оперштабе.

Татьяна Ручкина

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