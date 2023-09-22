Один человек погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе

Один военнослужащий погиб при ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны отразили атаку пяти крылатых ракет.

«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота»,— говорится в сообщении.

Ракетный удар по штабу ЧФ в Севастополе был нанесен днем 22 сентября. На территории возникло возгорание, над устранением которого в настоящее время работают экстренные службы. Ранее глава города Михаил Развожаев заявил, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Анастасия Донскова

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