Застройщик из Краснодара создаст ЖК под Калининградом за 37 млрд рублей

Краснодарский застройщик «ССК» построит жилой комплекс в Калининградской области за 37 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время идет возведение первой очереди, включающей строительство четырех семиэтажных домов на 1,1 тыс. квартир. Площадь будущих домов составит 60,5 тыс. кв.м.

«Стоимость однокомнатных квартир здесь составит от 3,9 млн руб. до 8,4 млн руб. (от 109 тыс. руб. до 130 тыс. руб. за 1 кв. м), двухкомнатных — от 5,6 млн руб. до 11 млн руб. (от 108 тыс. руб. до 125 тыс. руб. за 1 кв. м), трехкомнатных — от 8,5 млн руб. до 12,1 млн руб. (от 107 тыс. руб. до 127 тыс. руб. за 1 кв. м)»,— говорится в сообщении.

Весь жилой комплекс займет территорию площадью 42 га. В общей сложности застройщик возведет 30 корпусов средней этажности на 7,6 тыс. квартир.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО Специализированный застройщик «ССК» было зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика является основной по ОКВЭД. Компания принадлежит Гаяне Мадоян. По итогам 2022 года выручка организации составила 458,4 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

Анастасия Донскова

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