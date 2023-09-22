В мэрии Краснодара назвали сроки начала реставрации дома купца Лихацкого

Реставрацию дома купца Лихацкого в Краснодаре планируют начать в 2024 году. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на мэрию.

Контракт на разработку научно-проектной документации по обновлению объекта культурного наследия администрация города заключила с «АрхРест Проект» в марте 2023 года. Стоимость работ составляет 8,4 млн руб. Проект нужно разработать до 15 ноября. Компания уже получила акт государственной историко-культурной экспертизы. Теперь готовится документация в «Краснодаркрайгосэкспертизу» для проверки правильности подсчета смета.

Вице-мэр Краснодара Владимир Архипов отметил, что к реставрации объекта смогут приступить в 2024 году после прохождения госэкспертизы и получения положительного заключения. При этом работы начнутся, если в бюджете города будут на эти цели деньги.

Дом Лихацкого построил в начале XX века известный кубанский предприниматель, купец и председатель Екатеринодарской городской думы Марк Лихацкий. Его площадь составляет 480 кв. м.

В феврале 2020 года депутаты гордумы Краснодара согласовали выделение 45,9 млн руб. на реставрацию Дома купца Лихацкого. В сентябре 2020 года мэрия заключила контракт на проектные работы с питерской ООО «Еврогрупп СПб». Однако работы в срок не были выполнены и в августе 2022 года с ним расторгли муниципальный контракт. В марте 2023 года подрядчиком для проекта реставрации здания выбрали московское ООО «Архрест проект».

Татьяна Ручкина

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