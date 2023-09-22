Жителей Севастополя просят плотно закрыть окна из-за уборки сбитой ракеты

В Севастополе жителей, которые живут и работают рядом с театром Луначарского, просят плотно закрыть окна, не подходить к ним и не выходить из домов. В этом районе начинаются мероприятия по уборке осколка сбитой ракеты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу»,— написал губернатор.

Днем 22 сентября осколок сбитой ракеты упал возле здания театра Луначарского. Всего по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен удар пятью ракетами.

Татьяна Ручкина

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