По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что возле театра Луначарского упал осколок. Губернатор попросил не подходить к таким элементам и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие. И не выкладывать фото и видео»,— попросил Михаил Развожаев.

Ночью над морем в Туапсинском районе сбили беспилотник. Еще один дрон уничтожили в акватории Черного моря у юго-восточного побережья Крыма.

Татьяна Ручкина

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