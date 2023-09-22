В аэропорту Сочи нашли часы с высоким уровнем радиации

В аэропорту Сочи таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса на Белград часы с радиационным фоном, который в 60 раз превышает норму. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

При проведении таможенного контроля на поверхности чемодана пассажирки было выявлено превышение нормы радиационного фона. В ходе досмотра были обнаружены часы, на поверхности которых мощность гамма-излучения составила 6,44 мкЗв в час. Женщина, которой принадлежал багаж, пояснила, что везла часы супругу в Белград по его просьбе. Ранее механизм принадлежал дедушке мужчины. О том, что часы могут быть опасными, супруги не знали. Обнаруженный радиоактивный предмет изъяли. В настоящее время идет подготовка к их утилизации.

По данным ведомства, в период с января по июль текущего года Краснодарская таможня выявила 11 случаев провоза через границу предметов с высоким радиационным фоном.

Анастасия Донскова

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