В Крыловском районе задержали мужчину, подарившего боевую гранату подростку

В станице Октябрьской Крыловского района задержали мужчину, который подарил незнакомому 17-летнему подростку боевую ручную гранату «Ф-1». Они встретились в местном магазине, после чего мужчина вручил взрывное устройство парню, а тот обратился в органы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейским удалось поймать нарушителя по горячим следам. Им оказался 26-летний сварщик одного из местных предприятий. Он сказал, что купил гранату в соседнем регионе в качестве сувенира.

Мужчину взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт взрывных устройств» (ст. 222.1 УК РФ). Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

Георгий Ефименко

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