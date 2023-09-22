Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и клуба «Валдай»

Канада внесла в санкционный список 42 физических лица и 21 юрлицо. В список, в частности, попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», Юнармия, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда», следует из информации на сайте министерства иностранных дел Канады.

Среди юрлиц, также попавших в санкционный список:

общественная организация «Молодая гвардия Единой России»;

благотворительный фонд «Стран-детям»;

общественно-государственное движение «Движение первых»;

департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа—Югры;

Ковровский механический завод;

ВПО «Точмаш»;

«Рэнера» (структура «Росатома»);

Российский совет по международным делам;

совет по внешней и оборонной политике;

центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия»;

национальный комитет по исследованию БРИКС;

Российский институт стратегических исследований;

ПИР-Центр.

В список физлиц, добавленных в санкционный список, в частности попал российский гимнаст, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Никита Нагорный. С декабря 2020 года он возглавляет штаб «Юнармии».

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