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Коммерсантъ FM
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Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, Юнармии и клуба «Валдай»

Канада внесла в санкционный список 42 физических лица и 21 юрлицо. В список, в частности, попали глава Россотрудничества Евгений Примаков, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество, дискуссионный клуб «Валдай», Юнармия, а также издания «Взгляд» и «Комсомольская правда», следует из информации на сайте министерства иностранных дел Канады.

Среди юрлиц, также попавших в санкционный список:

  • общественная организация «Молодая гвардия Единой России»;
  • благотворительный фонд «Стран-детям»;
  • общественно-государственное движение «Движение первых»;
  • департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа—Югры;
  • Ковровский механический завод;
  • ВПО «Точмаш»;
  • «Рэнера» (структура «Росатома»);
  • Российский совет по международным делам;
  • совет по внешней и оборонной политике;
  • центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия»;
  • национальный комитет по исследованию БРИКС;
  • Российский институт стратегических исследований;
  • ПИР-Центр.

В список физлиц, добавленных в санкционный список, в частности попал российский гимнаст, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион Никита Нагорный. С декабря 2020 года он возглавляет штаб «Юнармии».

Новость дополняется.

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