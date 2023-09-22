Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Министерство труда и соцразвития Ростовской области возглавила Ольга Порядочная. Ольга Порядочная с 2003 по 2013 годы работала в администрации, а затем в правительстве области. В министерстве труда начала работать в 2013 году, в 2019 году стала заместителем министра и на этом посту курировала социальные вопросы.

Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко уйдет в отставку. Градоначальник покинет пост по собственному желанию 26 сентября. По данным сетевого издания «Блокнот», 1 июня Владимир Шевченко перенес инсульт и не мог исполнять служебные обязанности. Должность главы администрации чиновник занимал с 2021 года.

Бывший главный архитектор Сальского района Юрий Гречко оправдан по делу о превышении полномочий. Экс-чиновника обвиняли в том, что он якобы незаконно подписал документы, позволившие местному жителю оформить право собственности на земельный участок площадью 783 кв. м. При первом рассмотрении дела Юрию Гречко назначили два года условного срока, однако защита добилась пересмотра дела и архитектора оправдали. Прокуратура обжаловала это решение, но Ростовский облсуд признал оправдательный вердикт законным.

В Ростове состоялось первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва. Заседание нового парламента прошло 19 сентября. Состав донского Законодательного собрания обновился на 60%.

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На юге России зафиксирован сбой в работе МТС. В Ростовской области и в Краснодарском крае в четвергзафиксирован сбой в работе оператора МТС. Сложности с совершением голосовых вызовов наблюдались локально у некоторых абонентов, при этом мобильный интернет работал в штатном режиме.

Дело о созданном в колонии Калмыкии террористическом сообществе передано в суд. Пятерых участников незаконной группы, действовавшей на территории ИК-2 в Калмыкии с 2013 по 2019 годы, обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Обвиняемые занимались распространением идеологии радикального ислама среди осужденных.

Представителем донского парламента в Совфеде вновь стала Ирина Рукавишникова. Депутаты одобрили кандидатуру Ирины Рукавишниковой на должность представителя Законодательного Собрания Ростовской области в Совете Федерации. Ирина Рукавишникова была сенатором от Ростовской области с 2018 года в должности первого заместителя председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

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ГК «Ровен» вложит 1,5 млрд рублей в производственный кластер в Ростове-на-Дону. Группа компаний заявила о планах строительства к 2027 году производственно-логистического кластера в Советском районе Ростова-на-Дону, где сегодня находится предприятие холдинга. Здесь будут производить вентиляционное оборудование для промышленного, гражданского строительства и сельского хозяйства.

На Дону и Кубани ФАС проверяет обоснованность цен на бензин и дизтопливо. Региональные управления ФАС по Краснодарскому краю и Ростовской области изучают ситуацию в мелкооптовой торговле бензином и дизтопливом. Проверяется экономическая обоснованность отпускной цены топлива с нефтебаз.

Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя в 2027 году. План подготовки к празднованию охватит разные сферы городского хозяйства. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет бюджета Ставропольского края и из внебюджетных источников.

В Калмыкии открылся обновленный аэровокзальный комплекс аэропорта Элисты. Торжественная церемония прошла в рамках празднования дня города. Работы по обновлению объекта стартовали в октябре 2022 года. В ходе капремонта в здании было заменено оборудование, обустроены зоны для пассажиров и обновлена информационная система комплекса.

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Экс-глава управления торговли Ростова Константин Тихонов арестован до 24 октября. Следственные органы подозревают бывшего главу управления торговли и руководителя администрации Ленинского района Ростова в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

На Дону начался массовый сев озимых зерновых. Хозяйства 34 районов Ростовской области (из 43 районов) приступили к севу озимых культур. Уже засеяно порядка 486 тыс. га, что составляет 17% от запланированных на эту осень площадей. Отмечается, что для сева заготовлено 465 тыс. т семян (81,5% от плана).