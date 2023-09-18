На Дону начался массовый сев озимых зерновых

Хозяйства 34 районов Ростовской области (из 43 районов) приступили к севу озимых культур, сообщила пресс-служба правительства региона. Согласно сообщению, уже засеяно порядка 486 тыс. га, что составляет 17% от запланированных на эту осень площадей. Отмечается, что для сева заготовлено 465 тыс. т семян (81,5% от плана). «В 30 районах области хозяйства засыпали семена озимых культур в полном объеме. При этом растет процент элитных семян – их уже заготовлено почти 76,5 тыс. т», - уточняет пресс-служба.

Сергей Иванов