Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия Ставрополя в 2027 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Финансирование мероприятий, связанных с празднованием 250-летия основания города Ставрополя, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и внебюджетных источников»,— отмечается в документе.

Губернатор Ставрополья сообщил, что в юбилее краевого центра смогут принять участие другие регионы страны.

«План подготовительных мероприятий охватит разные сферы городского хозяйства. Правительство края поможет администрации Ставрополя в их выполнении»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

День города в Ставрополе отмечают 16 сентября. Краевая столица была основана в 1777 году как одна из крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии. Статус города населенный пункт получил в 1785 году.

Анастасия Назарова