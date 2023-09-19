Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове прошло первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва

В Ростове-на-Дону 19 сентября прошло первое заседание нового Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. Состав донского парламента обновился на 60%, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Глава области поздравил депутатов с избранием.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области и лидер списка регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Голубев отказался от депутатского мандата в донском парламенте, передав его Анне Касьяненко.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...