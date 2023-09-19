В Ростове прошло первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва

В Ростове-на-Дону 19 сентября прошло первое заседание нового Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. Состав донского парламента обновился на 60%, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Глава области поздравил депутатов с избранием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области и лидер списка регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Голубев отказался от депутатского мандата в донском парламенте, передав его Анне Касьяненко.

Анастасия Назарова