Ростовское УФАС проверит обоснованность повышения цен на моторное топливо

Ростовское управление Федеральной антимонопольной службы получило поручение проверить экономическую обоснованность стоимости бензина и дизельного топлива в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проанализируют цепочку ценообразования от закупки продукции на нефтезаводах до мелкооптовой реализации потребителям.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования»,— отмечается в сообщении Ростовского УФАС.

Ранее сообщалось, что средняя цена на топливо на заправках Ростовской области выросла на 2–3 рубля с начала июля. Власти региона сообщили, что на некоторых станциях возможет дефицит бензина из-за повышенного ажиотажа среди водителей транзитного транспорта, движущихся в Крым по альтернативному маршруту через Ростовскую область.

Анастасия Назарова