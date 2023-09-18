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В Калмыкии открылся обновленный аэровокзальный комплекс аэропорта Элисты

В Калмыкии после капитального ремонта открылся аэровокзал воздушной гавани Элисты, сообщает пресс-служба правительства республики. Торжественная церемония прошла в рамках празднования дня города.

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Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

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Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Работы по обновлению объекта стартовали в октябре 2022 года. В ходе капремонта в здании было заменено оборудование, обустроены зоны для пассажиров и обновлена информационная система комплекса. Также аэропорт получил современный брендбук.

«Работа по дальнейшему развитию региональных авиаперевозок в Республике Калмыкия будет продолжена после снятия ограничений полетов в аэропорту Элиста»,— отмечается в сообщении властей.

Анастасия Назарова

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